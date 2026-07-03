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Yusuf
62
12:62
وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون ٦٢
وَقَالَ لِفِتْيَـٰنِهِ ٱجْعَلُوا۟ بِضَـٰعَتَهُمْ فِى رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَآ إِذَا ٱنقَلَبُوٓا۟ إِلَىٰٓ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٦٢
وَقَالَ
لِفِتۡيَٰنِهِ
ٱجۡعَلُواْ
بِضَٰعَتَهُمۡ
فِي
رِحَالِهِمۡ
لَعَلَّهُمۡ
يَعۡرِفُونَهَآ
إِذَا
ٱنقَلَبُوٓاْ
إِلَىٰٓ
أَهۡلِهِمۡ
لَعَلَّهُمۡ
يَرۡجِعُونَ
٦٢
他对他的僮仆们说：你们把他们的财物放在他们的粮袋里，他们回去的时候也许会认出这些财物，也许会再来一趟。
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基拉特
圣训
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参悟
这些参悟不代表 Quran.com 的观点，不应断章取义
Saaniya Nerekar
跟随
2年前
·
参考
节 12:62
amazing once upon a time he(yusuf as) was a servant and now he has servants.
Indeed Allah is the one who gives greatness to whom He wills and takes it away from whom He wills.
here Yusuf as does ihsaaan(good deed),
He is returning the money to his brothers , this shows how we should be generous to our own families and our own relatives.
We must be grateful to Allah and keep on doing ihsaan(good deeds) .
and the best of you are the best to the...
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