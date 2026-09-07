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经注: Yusuf 12:61
Yusuf
61
12:61
قالوا سنراود عنه اباه وانا لفاعلون ٦١
قَالُوا۟ سَنُرَٰوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَـٰعِلُونَ ٦١
قَالُواْ
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سَنُرَٰوِدُ
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عَنۡهُ
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أَبَاهُ
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وَإِنَّا
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لَفَٰعِلُونَ
ﲷ
٦١
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他们说：我们要恳求他父亲允许我们带他来见你，我们必定这样做。
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基拉特
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Arabic Tanweer Tafseer
(ص-١٤)﴿قالُوا سَنُراوِدُ عَنْهُ أباهُ وإنّا لَفاعِلُونَ﴾ وعْدٌ بِأنْ يَبْذُلُوا قُصارى جُهْدِهِمْ في الإتْيانِ بِأخِيهِمْ وإشْعارٌ بِصُعُوبَةِ ذَلِكَ. فَمَعْنى ﴿سَنُراوِدُ عَنْهُ أباهُ﴾ سَنُحاوِلُ أنْ لا يَشِحَّ بِهِ، وقَدْ تَقَدَّمَ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعالى ﴿وراوَدَتْهُ الَّتِي هو في بَيْتِها عَنْ نَفْسِهِ﴾ [يوسف: ٢٣] . وجُمْلَةُ ﴿وإنّا لَفاعِلُونَ﴾ عَطْفٌ عَلى الوَعْدِ بِتَحْقِيقِ المَوْعُودِ بِهِ، فَهو فِعْلُ ما أمَرَهم بِهِ، وأكَّدُوا ذَلِكَ بِالجُمْلَةِ الِاسْمِيَّةِ وحَرْفِ التَّأْكِيدِ.