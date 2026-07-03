登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Yusuf
61
12:61
قالوا سنراود عنه اباه وانا لفاعلون ٦١
قَالُوا۟ سَنُرَٰوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَـٰعِلُونَ ٦١
قَالُواْ
سَنُرَٰوِدُ
عَنۡهُ
أَبَاهُ
وَإِنَّا
لَفَٰعِلُونَ
٦١
他们说：我们要恳求他父亲允许我们带他来见你，我们必定这样做。
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Tafseer Al-Baghawi
( قالوا سنراود عنه أباه )
أي : نطلبه ونسأله أن يرسله معنا
( وإنا لفاعلون )
ما أمرتنا به .