登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
经注: Yusuf 12:60
Yusuf
60
12:60
فان لم تاتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون ٦٠
فَإِن لَّمْ تَأْتُونِى بِهِۦ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِى وَلَا تَقْرَبُونِ ٦٠
فَإِن
ﲧ
لَّمۡ
ﲨ
تَأۡتُونِي
ﲩ
بِهِۦ
ﲪ
فَلَا
ﲫ
كَيۡلَ
ﲬ
لَكُمۡ
ﲭ
عِندِي
ﲮ
وَلَا
ﲯ
تَقۡرَبُونِ
ﲰ
٦٠
ﲱ
如果你们不带他来见我，你们就不能从我这里购买一颗粮食，你们也不得临近我。
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ
] بهڵام ئهگهر ئهمجاره هاتنهوه ئهو برایهتان نههێنا [
فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونِ (٦٠)
] ئهوا هیچ شتێكتان پێ نافرۆشم وه جارێكی تر نزیك من مهكهونهوه.