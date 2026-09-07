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经注: Yusuf 12:60
Yusuf
60
12:60
فان لم تاتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون ٦٠
فَإِن لَّمْ تَأْتُونِى بِهِۦ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِى وَلَا تَقْرَبُونِ ٦٠
فَإِن
ﲧ
لَّمۡ
ﲨ
تَأۡتُونِي
ﲩ
بِهِۦ
ﲪ
فَلَا
ﲫ
كَيۡلَ
ﲬ
لَكُمۡ
ﲭ
عِندِي
ﲮ
وَلَا
ﲯ
تَقۡرَبُونِ
ﲰ
٦٠
ﲱ
如果你们不带他来见我，你们就不能从我这里购买一颗粮食，你们也不得临近我。
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基拉特
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العربية
Al-Tafsir al-Wasit (Tantawi)
ثم أتبع هذا الترغيب والترهيب فقال : ( فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلاَ كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلاَ تَقْرَبُونِ ) .أى : لقد رأيتم منى كل خير فى لقائكم معى هذا ، وقد طلبت منكم أن تصحبوا معكم أخاكم من أبيكم فى لقائكم القادم معى ، فإن لم تأتونى به معكم عند عودتكم إلى ، فإنى لن أبيعكم شيئاً مما تريدونه من الأطعمة وغيرها ، وفضلاً عن ذلك فإنى أحذركم من أن تقربوا بلادى فضلاً عن دخولها .هذا التحذير منه - عليه السلام - لهم ، يشعر بأن إخوته قد ذكروا له بأنهم سيعودون إليه مرة أخرى ، لأن ما معهم من طعام لا يكفيهم إلا لوقت محدود من الزمان .