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Yusuf
6
12:6
وكذالك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث ويتم نعمته عليك وعلى ال يعقوب كما اتمها على ابويك من قبل ابراهيم واسحاق ان ربك عليم حكيم ٦
وَكَذَٰلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُۥ عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓ ءَالِ يَعْقُوبَ كَمَآ أَتَمَّهَا عَلَىٰٓ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْحَـٰقَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌۭ ٦
وَكَذَٰلِكَ
يَجۡتَبِيكَ
رَبُّكَ
وَيُعَلِّمُكَ
مِن
تَأۡوِيلِ
ٱلۡأَحَادِيثِ
وَيُتِمُّ
نِعۡمَتَهُۥ
عَلَيۡكَ
وَعَلَىٰٓ
ءَالِ
يَعۡقُوبَ
كَمَآ
أَتَمَّهَا
عَلَىٰٓ
أَبَوَيۡكَ
مِن
قَبۡلُ
إِبۡرَٰهِيمَ
وَإِسۡحَٰقَۚ
إِنَّ
رَبَّكَ
عَلِيمٌ
حَكِيمٞ
٦
你的主这样拣选你，他教你圆梦，他要完成对你和对叶尔孤白的后裔的恩典，犹如他以前曾完成对你的祖先易卜拉欣和易司哈格的恩典一样，你的主确是全知的，确是至睿的。
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基拉特
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Tafseer Jalalayn
﴿وَكَذَ ٰلِكَ﴾ كَمَا رَأَيْت ﴿یَجۡتَبِیكَ﴾ يَخْتَارك ﴿رَبُّكَ وَیُعَلِّمُكَ مِن تَأۡوِیلِ ٱلۡأَحَادِیثِ﴾ تَعْبِير الرُّؤْيَا ﴿وَیُتِمُّ نِعۡمَتَهُۥ عَلَیۡكَ﴾ بِالنُّبُوَّةِ ﴿وَعَلَىٰۤ ءَالِ یَعۡقُوبَ﴾ أَوْلَاده ﴿كَمَاۤ أَتَمَّهَا﴾ بِالنُّبُوَّةِ ﴿عَلَىٰۤ أَبَوَیۡكَ مِن قَبۡلُ إِبۡرَ ٰهِیمَ وَإِسۡحَـٰقَۚ إِنَّ رَبَّكَ عَلِیمٌ﴾ بِخَلْقِهِ ﴿حَكِیمࣱ ٦﴾ فِي صنعه بهم