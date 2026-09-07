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经注: Yusuf 12:59
Yusuf
59
12:59
ولما جهزهم بجهازهم قال ايتوني باخ لكم من ابيكم الا ترون اني اوفي الكيل وانا خير المنزلين ٥٩
وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ٱئْتُونِى بِأَخٍۢ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ ۚ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّىٓ أُوفِى ٱلْكَيْلَ وَأَنَا۠ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ٥٩
وَلَمَّا
ﲔ
جَهَّزَهُم
ﲕ
بِجَهَازِهِمۡ
ﲖ
قَالَ
ﲗ
ٱئۡتُونِي
ﲘ
بِأَخٖ
ﲙ
لَّكُم
ﲚ
مِّنۡ
ﲛ
أَبِيكُمۡۚ
ﲜﲝ
أَلَا
ﲞ
تَرَوۡنَ
ﲟ
أَنِّيٓ
ﲠ
أُوفِي
ﲡ
ٱلۡكَيۡلَ
ﲢ
وَأَنَا۠
ﲣ
خَيۡرُ
ﲤ
ٱلۡمُنزِلِينَ
ﲥ
٥٩
ﲦ
当他以他们所需的粮食供给他们之后，他说：你们把你们同父的弟弟带来见我吧！难道你们不见我把足量的粮食给你们，而且我是最好的东道主吗？
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基拉特
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Al-Sa'di
12:58至12:59节的经注
Когда Йусуф стал распоряжаться хранилищами земли египетской, он проявил себя как умелый правитель. В течение семи урожайных лет он велел засеивать все египетские земли и отводил под пашни огромные участки. Ему удалось приготовить огромные запасы продуктов питания и зерна, которые он тщательно хранил. А когда наступила засуха, неурожаи поразили даже соседние страны. Дожди перестали выпадать даже в Палестине, где жили Йакуб и его сыновья. И тогда Йакуб отправил своих сыновей в Египет для того, чтобы они приобрели там продовольствие. Когда сыновья Йакуба прибыли в Египет, они предстали перед Йусуфом. Он сразу узнал их, а они вообще не узнали его.