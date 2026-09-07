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经注: Yusuf 12:59
Yusuf
59
12:59
ولما جهزهم بجهازهم قال ايتوني باخ لكم من ابيكم الا ترون اني اوفي الكيل وانا خير المنزلين ٥٩
وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ٱئْتُونِى بِأَخٍۢ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ ۚ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّىٓ أُوفِى ٱلْكَيْلَ وَأَنَا۠ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ٥٩
وَلَمَّا
ﲔ
جَهَّزَهُم
ﲕ
بِجَهَازِهِمۡ
ﲖ
قَالَ
ﲗ
ٱئۡتُونِي
ﲘ
بِأَخٖ
ﲙ
لَّكُم
ﲚ
مِّنۡ
ﲛ
أَبِيكُمۡۚ
ﲜﲝ
أَلَا
ﲞ
تَرَوۡنَ
ﲟ
أَنِّيٓ
ﲠ
أُوفِي
ﲡ
ٱلۡكَيۡلَ
ﲢ
وَأَنَا۠
ﲣ
خَيۡرُ
ﲤ
ٱلۡمُنزِلِينَ
ﲥ
٥٩
ﲦ
当他以他们所需的粮食供给他们之后，他说：你们把你们同父的弟弟带来见我吧！难道你们不见我把足量的粮食给你们，而且我是最好的东道主吗？
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ }
أي: كال لهم كما كان يكيل لغيرهم، وكان من تدبيره الحسن أنه لا يكيل لكل واحد أكثر من حمل بعير، وكان قد سألهم عن حالهم، فأخبروه أن لهم أخا عند أبيه، وهو بنيامين. فـ
{ قَالَ }
لهم:
{ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ }
ثم رغبهم في الإتيان به فقال:
{ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ }
في الضيافة والإكرام.