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经注: Yusuf 12:58
Yusuf
58
12:58
وجاء اخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ٥٨
وَجَآءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا۟ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُۥ مُنكِرُونَ ٥٨
وَجَآءَ
ﲊ
إِخۡوَةُ
ﲋ
يُوسُفَ
ﲌ
فَدَخَلُواْ
ﲍ
عَلَيۡهِ
ﲎ
فَعَرَفَهُمۡ
ﲏ
وَهُمۡ
ﲐ
لَهُۥ
ﲑ
مُنكِرُونَ
ﲒ
٥٨
ﲓ
优素福的哥哥们来了，他们进去见他。他认出了他们，而他们却没有认出他。
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基拉特
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Al-Sa'di
12:58至12:59节的经注
Когда Йусуф стал распоряжаться хранилищами земли египетской, он проявил себя как умелый правитель. В течение семи урожайных лет он велел засеивать все египетские земли и отводил под пашни огромные участки. Ему удалось приготовить огромные запасы продуктов питания и зерна, которые он тщательно хранил. А когда наступила засуха, неурожаи поразили даже соседние страны. Дожди перестали выпадать даже в Палестине, где жили Йакуб и его сыновья. И тогда Йакуб отправил своих сыновей в Египет для того, чтобы они приобрели там продовольствие. Когда сыновья Йакуба прибыли в Египет, они предстали перед Йусуфом. Он сразу узнал их, а они вообще не узнали его.