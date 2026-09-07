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经注: Yusuf 12:58
Yusuf
58
12:58
وجاء اخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ٥٨
وَجَآءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا۟ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُۥ مُنكِرُونَ ٥٨
وَجَآءَ
ﲊ
إِخۡوَةُ
ﲋ
يُوسُفَ
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فَدَخَلُواْ
ﲍ
عَلَيۡهِ
ﲎ
فَعَرَفَهُمۡ
ﲏ
وَهُمۡ
ﲐ
لَهُۥ
ﲑ
مُنكِرُونَ
ﲒ
٥٨
ﲓ
优素福的哥哥们来了，他们进去见他。他认出了他们，而他们却没有认出他。
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基拉特
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العربية
Tafsir Muyassar
وقدِمَ إخوة يوسف إلى
«مصر»
-بعد أن حلَّ بهم الجدب في أرضهم-; ليجلبوا منها الطعام، فدخلوا عليه فعرفهم، ولم يعرفوه لطول المدة وتغيُّر هيئته.