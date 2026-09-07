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经注: Yusuf 12:58
Yusuf
58
12:58
وجاء اخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ٥٨
وَجَآءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا۟ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُۥ مُنكِرُونَ ٥٨
وَجَآءَ
ﲊ
إِخۡوَةُ
ﲋ
يُوسُفَ
ﲌ
فَدَخَلُواْ
ﲍ
عَلَيۡهِ
ﲎ
فَعَرَفَهُمۡ
ﲏ
وَهُمۡ
ﲐ
لَهُۥ
ﲑ
مُنكِرُونَ
ﲒ
٥٨
ﲓ
优素福的哥哥们来了，他们进去见他。他认出了他们，而他们却没有认出他。
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答案
基拉特
圣训
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العربية
السعدي Al-Sa'di
أي:
لما تولى يوسف عليه السلام خزائن الأرض، دبرها أحسن تدبير، فزرع في أرض مصر جميعها في السنين الخصبة، زروعا هائلة، واتخذ لها المحلات الكبار، وجبا من الأطعمة شيئا كثيرا وحفظه، وضبطه ضبطا تاما، فلما دخلت السنون المجدبة، وسرى الجدب، حتى وصل إلى فلسطين، التي يقيم فيها يعقوب وبنوه، فأرسل يعقوب بنيه لأجل الميرة إلى مصر.
{ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ }
أي: لم يعرفوه.