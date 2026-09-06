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经注: Yusuf 12:57
Yusuf
57
12:57
ولاجر الاخرة خير للذين امنوا وكانوا يتقون ٥٧
وَلَأَجْرُ ٱلْـَٔاخِرَةِ خَيْرٌۭ لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَكَانُوا۟ يَتَّقُونَ ٥٧
وَلَأَجۡرُ
ﲂ
ٱلۡأٓخِرَةِ
ﲃ
خَيۡرٞ
ﲄ
لِّلَّذِينَ
ﲅ
ءَامَنُواْ
ﲆ
وَكَانُواْ
ﲇ
يَتَّقُونَ
ﲈ
٥٧
ﲉ
后世的报酬，对于信道而且敬畏的人，将是更好的。
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。