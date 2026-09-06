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经注: Yusuf 12:57
Yusuf
57
12:57
ولاجر الاخرة خير للذين امنوا وكانوا يتقون ٥٧
وَلَأَجْرُ ٱلْـَٔاخِرَةِ خَيْرٌۭ لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَكَانُوا۟ يَتَّقُونَ ٥٧
وَلَأَجۡرُ
ﲂ
ٱلۡأٓخِرَةِ
ﲃ
خَيۡرٞ
ﲄ
لِّلَّذِينَ
ﲅ
ءَامَنُواْ
ﲆ
وَكَانُواْ
ﲇ
يَتَّقُونَ
ﲈ
٥٧
ﲉ
后世的报酬，对于信道而且敬畏的人，将是更好的。
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基拉特
圣训
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السعدي Al-Sa'di
{ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ }
من أجر الدنيا
{ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ }
أي: لمن جمع بين التقوى والإيمان، فبالتقوى تترك الأمور المحرمة من كبائر الذنوب وصغائرها، وبالإيمان التام يحصل تصديق القلب، بما أمر الله بالتصديق به، وتتبعه أعمال القلوب وأعمال الجوارح، من الواجبات والمستحبات.