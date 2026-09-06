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经注: Yusuf 12:55
Yusuf
55
12:55
قال اجعلني على خزاين الارض اني حفيظ عليم ٥٥
قَالَ ٱجْعَلْنِى عَلَىٰ خَزَآئِنِ ٱلْأَرْضِ ۖ إِنِّى حَفِيظٌ عَلِيمٌۭ ٥٥
قَالَ
ﱤ
ٱجۡعَلۡنِي
ﱥ
عَلَىٰ
ﱦ
خَزَآئِنِ
ﱧ
ٱلۡأَرۡضِۖ
ﱨﱩ
إِنِّي
ﱪ
حَفِيظٌ
ﱫ
عَلِيمٞ
ﱬ
٥٥
ﱭ
他说：请你任命我管理全国的仓库，我确是一个内行的保管者。
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基拉特
圣训
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العربية
Tafsir Muyassar
وأراد يوسف أن ينفع العباد، ويقيم العدل بينهم،
فقال للملك:
اجعلني واليًا على خزائن
«مصر»
، فإني خازن أمين، ذو علم وبصيرة بما أتولاه.