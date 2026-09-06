登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
经注: Yusuf 12:54
Yusuf
54
12:54
وقال الملك ايتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين ٥٤
وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱئْتُونِى بِهِۦٓ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِى ۖ فَلَمَّا كَلَّمَهُۥ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌۭ ٥٤
وَقَالَ
ﱔ
ٱلۡمَلِكُ
ﱕ
ٱئۡتُونِي
ﱖ
بِهِۦٓ
ﱗ
أَسۡتَخۡلِصۡهُ
ﱘ
لِنَفۡسِيۖ
ﱙﱚ
فَلَمَّا
ﱛ
كَلَّمَهُۥ
ﱜ
قَالَ
ﱝ
إِنَّكَ
ﱞ
ٱلۡيَوۡمَ
ﱟ
لَدَيۡنَا
ﱠ
مَكِينٌ
ﱡ
أَمِينٞ
ﱢ
٥٤
ﱣ
国王说：你们带他来见我，我要使他为我自己所专有。他对国王说话的时候，国王说：今天你在我的御前确是有崇高品级的，是可以信任的人。
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{یوسف پێغەمبەر -
صلی الله علیه وسلم
- لە زیندانەوە بۆ دەسەڵات} [
وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي
] پاشاكه دیسان وتی: بڕۆن یوسفم -
صلی الله علیه وسلم
- بۆ بێنن تایبهتی ئهكهم به خۆم و ئهیكهم بهراوێژكارى خۆم [
فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ (٥٤)
] كاتێك پاشا قسهی لهگهڵدا كردو فهزڵ و لێهاتوویى بۆ دهركهوت وتی: ئهی یوسف ئهمڕۆ تۆ لهلای ئێمه جێگیریت و خاوهن پلهو پایهییت، وه ئهمینی لهلای ئێمه.