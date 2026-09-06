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经注: Yusuf 12:53
Yusuf
53
12:53
۞ وما ابري نفسي ان النفس لامارة بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم ٥٣
۞ وَمَآ أُبَرِّئُ نَفْسِىٓ ۚ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةٌۢ بِٱلسُّوٓءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّىٓ ۚ إِنَّ رَبِّى غَفُورٌۭ رَّحِيمٌۭ ٥٣
۞ وَمَآ
ﱁ ﱂ
أُبَرِّئُ
ﱃ
نَفۡسِيٓۚ
ﱄﱅ
إِنَّ
ﱆ
ٱلنَّفۡسَ
ﱇ
لَأَمَّارَةُۢ
ﱈ
بِٱلسُّوٓءِ
ﱉ
إِلَّا
ﱊ
مَا
ﱋ
رَحِمَ
ﱌ
رَبِّيٓۚ
ﱍﱎ
إِنَّ
ﱏ
رَبِّي
ﱐ
غَفُورٞ
ﱑ
رَّحِيمٞ
ﱒ
٥٣
ﱓ
（他说）：我不自称清白；人性的确是怂恿人作恶的，除非我的主所怜悯的人。我的主确是至赦的，确是至慈的。
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基拉特
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Al-Sa'di
12:53至12:54节的经注
Не думайте, что я оправдываю себя. Я действительно страстно желала его, пыталась соблазнить его и даже замыслила хитрость. Но что делать, если душа повелевает человеку совершать мерзости и прочие прегрешения? Воистину, душа - это корабль сатаны и дверь, через которую он входит к человеку. И спастись от греховных повелений своей души удается только людям, над которыми смилостивился Господь. Их души обретают уверенность и покой, повинуются тем, кто призывает на прямой путь, и отказываются повиноваться тем, кто призывает к погибели. Но это является не заслугой человеческой души, а милостью и добродетелью Аллаха по отношению к Своему рабу. Воистину, Аллах прощает и милует того, кто осмеливается совершать грехи и ослушаться, если он приносит покаяние и возвращается на прямой путь. Божья милость к такому человеку проявляется в том, что Аллах принимает его покаяние и помогает ему совершать праведные деяния. Согласно наиболее достоверному мнению, эти слова принадлежали не Йусуфу, а жене визиря. Это совершенно очевидно из контекста коранического откровения, потому что во время обсуждаемого нами разговора Йусуф еще находился в темнице.