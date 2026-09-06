登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
经注: Yusuf 12:53
Yusuf
53
12:53
۞ وما ابري نفسي ان النفس لامارة بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم ٥٣
۞ وَمَآ أُبَرِّئُ نَفْسِىٓ ۚ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةٌۢ بِٱلسُّوٓءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّىٓ ۚ إِنَّ رَبِّى غَفُورٌۭ رَّحِيمٌۭ ٥٣
۞ وَمَآ
ﱁ ﱂ
أُبَرِّئُ
ﱃ
نَفۡسِيٓۚ
ﱄﱅ
إِنَّ
ﱆ
ٱلنَّفۡسَ
ﱇ
لَأَمَّارَةُۢ
ﱈ
بِٱلسُّوٓءِ
ﱉ
إِلَّا
ﱊ
مَا
ﱋ
رَحِمَ
ﱌ
رَبِّيٓۚ
ﱍﱎ
إِنَّ
ﱏ
رَبِّي
ﱐ
غَفُورٞ
ﱑ
رَّحِيمٞ
ﱒ
٥٣
ﱓ
（他说）：我不自称清白；人性的确是怂恿人作恶的，除非我的主所怜悯的人。我的主确是至赦的，确是至慈的。
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ
] وه من نهفسی خۆم پاك ناكهمهوه چونكه نهفسی ههموو كهسێك فهرمانی پێ دهكات به خراپهو نهفس زۆر فهرمانكاره به خراپه [
إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي
] تهنها ئهوهی كه خوای گهوره ڕهحمی پێ بكات لهو نهفسانه وهكو نهفسی پێغهمبهران [
إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ (٥٣)
] بهراستى پهروهردگارم زۆر لێخۆشبوو بهبهزهییه.