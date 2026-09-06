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经注: Yusuf 12:53
Yusuf
53
12:53
۞ وما ابري نفسي ان النفس لامارة بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم ٥٣
۞ وَمَآ أُبَرِّئُ نَفْسِىٓ ۚ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةٌۢ بِٱلسُّوٓءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّىٓ ۚ إِنَّ رَبِّى غَفُورٌۭ رَّحِيمٌۭ ٥٣
۞ وَمَآ
ﱁ ﱂ
أُبَرِّئُ
ﱃ
نَفۡسِيٓۚ
ﱄﱅ
إِنَّ
ﱆ
ٱلنَّفۡسَ
ﱇ
لَأَمَّارَةُۢ
ﱈ
بِٱلسُّوٓءِ
ﱉ
إِلَّا
ﱊ
مَا
ﱋ
رَحِمَ
ﱌ
رَبِّيٓۚ
ﱍﱎ
إِنَّ
ﱏ
رَبِّي
ﱐ
غَفُورٞ
ﱑ
رَّحِيمٞ
ﱒ
٥٣
ﱓ
（他说）：我不自称清白；人性的确是怂恿人作恶的，除非我的主所怜悯的人。我的主确是至赦的，确是至慈的。
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Akasema mke wa kiongozi,»Sijisafishi nafsi yangu, kwani nafsi inamwamrisha mtu sana kufanya maasia, kwa kutaka kupata utamu wa inavyopenda, isipokuwa yule ambaye Mwenyezi Mungu Amemhifadhi. Kwani Mwenyezi Mungu ni Mwingi wa kusamehe dhambi za waliotubia miongoni mwa waja Wake, ni Mwenye huruma nao sana.»