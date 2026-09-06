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经注: Yusuf 12:52
Yusuf
52
12:52
ذالك ليعلم اني لم اخنه بالغيب وان الله لا يهدي كيد الخاينين ٥٢
ذَٰلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّى لَمْ أَخُنْهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْخَآئِنِينَ ٥٢
ذَٰلِكَ
ﳒ
لِيَعۡلَمَ
ﳓ
أَنِّي
ﳔ
لَمۡ
ﳕ
أَخُنۡهُ
ﳖ
بِٱلۡغَيۡبِ
ﳗ
وَأَنَّ
ﳘ
ٱللَّهَ
ﳙ
لَا
ﳚ
يَهۡدِي
ﳛ
كَيۡدَ
ﳜ
ٱلۡخَآئِنِينَ
ﳝ
٥٢
ﳞ
这是因为要他知道，在背地里我并没有不忠于他的行为，并且要他知道，真主不诱导不忠者的诡计。
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Tafseer Jalalayn
﴿ذَ ٰلِكَ﴾ أَيْ طَلَب الْبَرَاءَة ﴿لِیَعۡلَمَ﴾ الْعَزِيز ﴿أَنِّی لَمۡ أَخُنۡهُ﴾ في أهله ﴿بِٱلۡغَیۡبِ﴾ حال ﴿وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا یَهۡدِی كَیۡدَ ٱلۡخَاۤىِٕنِینَ ٥٢﴾ ثُمَّ تَوَاضَعَ لِلَّهِ فَقَالَ