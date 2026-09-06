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经注: Yusuf 12:51
Yusuf
51
12:51
قال ما خطبكن اذ راودتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرات العزيز الان حصحص الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين ٥١
قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَٰوَدتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِۦ ۚ قُلْنَ حَـٰشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوٓءٍۢ ۚ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْـَٔـٰنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا۠ رَٰوَدتُّهُۥ عَن نَّفْسِهِۦ وَإِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ ٥١
قَالَ
ﲲ
مَا
ﲳ
خَطۡبُكُنَّ
ﲴ
إِذۡ
ﲵ
رَٰوَدتُّنَّ
ﲶ
يُوسُفَ
ﲷ
عَن
ﲸ
نَّفۡسِهِۦۚ
ﲹﲺ
قُلۡنَ
ﲻ
حَٰشَ
ﲼ
لِلَّهِ
ﲽ
مَا
ﲾ
عَلِمۡنَا
ﲿ
عَلَيۡهِ
ﳀ
مِن
ﳁ
سُوٓءٖۚ
ﳂﳃ
قَالَتِ
ﳄ
ٱمۡرَأَتُ
ﳅ
ٱلۡعَزِيزِ
ﳆ
ٱلۡـَٰٔنَ
ﳇ
حَصۡحَصَ
ﳈ
ٱلۡحَقُّ
ﳉ
أَنَا۠
ﳊ
رَٰوَدتُّهُۥ
ﳋ
عَن
ﳌ
نَّفۡسِهِۦ
ﳍ
وَإِنَّهُۥ
ﳎ
لَمِنَ
ﳏ
ٱلصَّٰدِقِينَ
ﳐ
٥١
ﳑ
国王说：你们勾引优素福的时候，你们的实情是什么？她们说：啊呀！我们不知道他有一点罪过。权贵的妻子说：现在真相大白了，是我勾引他，他确是诚实的人。
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Al-Sa'di
12:50至12:51节的经注
Царь повелел освободить Йусуфа из темницы и привести его к нему. Однако, когда посланец явился к Йусуфу и велел ему предстать перед царем, он отказался покинуть темницу до тех пор, пока его полностью не оправдают. Этот поступок свидетельствует о его выдержке, благоразумии и здравомыслии. Он сказал посланцу: «Вернись к царю и спроси его, что случилось с женщинами, которые порезали себе руки? Воистину, история с этими женщинами очевидна и не вызывает никаких сомнений. И моему господину прекрасно известно о том, какими коварными были их козни».