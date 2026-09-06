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经注: Yusuf 12:51
Yusuf
51
12:51
قال ما خطبكن اذ راودتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرات العزيز الان حصحص الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين ٥١
قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَٰوَدتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِۦ ۚ قُلْنَ حَـٰشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوٓءٍۢ ۚ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْـَٔـٰنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا۠ رَٰوَدتُّهُۥ عَن نَّفْسِهِۦ وَإِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ ٥١
قَالَ
ﲲ
مَا
ﲳ
خَطۡبُكُنَّ
ﲴ
إِذۡ
ﲵ
رَٰوَدتُّنَّ
ﲶ
يُوسُفَ
ﲷ
عَن
ﲸ
نَّفۡسِهِۦۚ
ﲹﲺ
قُلۡنَ
ﲻ
حَٰشَ
ﲼ
لِلَّهِ
ﲽ
مَا
ﲾ
عَلِمۡنَا
ﲿ
عَلَيۡهِ
ﳀ
مِن
ﳁ
سُوٓءٖۚ
ﳂﳃ
قَالَتِ
ﳄ
ٱمۡرَأَتُ
ﳅ
ٱلۡعَزِيزِ
ﳆ
ٱلۡـَٰٔنَ
ﳇ
حَصۡحَصَ
ﳈ
ٱلۡحَقُّ
ﳉ
أَنَا۠
ﳊ
رَٰوَدتُّهُۥ
ﳋ
عَن
ﳌ
نَّفۡسِهِۦ
ﳍ
وَإِنَّهُۥ
ﳎ
لَمِنَ
ﳏ
ٱلصَّٰدِقِينَ
ﳐ
٥١
ﳑ
国王说：你们勾引优素福的时候，你们的实情是什么？她们说：啊呀！我们不知道他有一点罪过。权贵的妻子说：现在真相大白了，是我勾引他，他确是诚实的人。
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Mfalme akasema kuwaambia wanawake walioijaruhi mikono yao. «Habari zenu ni zipi, mlipomtaka Yūsuf siku ya makaribisho? Kwani mliona chochote kutoka kwake chenye kutia shaka?» Wakasema, «Mwenyezi Mungu Atulinde! Hatujui chochote hata kidogo cha kumtia ila.» Hapo alisema mke wa Kiongozi, «Sasa umefunuka ukweli baada ya kufichika. Mimi ndiye niliyejaribu kumtia hatiani kwa kumbembeleza, na akakataa. Na yeye ni katika wakweli katika kila alilolisema.