登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
经注: Yusuf 12:50
Yusuf
50
12:50
وقال الملك ايتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم ٥٠
وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱئْتُونِى بِهِۦ ۖ فَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسْـَٔلْهُ مَا بَالُ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّـٰتِى قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ۚ إِنَّ رَبِّى بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌۭ ٥٠
وَقَالَ
ﲙ
ٱلۡمَلِكُ
ﲚ
ٱئۡتُونِي
ﲛ
بِهِۦۖ
ﲜﲝ
فَلَمَّا
ﲞ
جَآءَهُ
ﲟ
ٱلرَّسُولُ
ﲠ
قَالَ
ﲡ
ٱرۡجِعۡ
ﲢ
إِلَىٰ
ﲣ
رَبِّكَ
ﲤ
فَسۡـَٔلۡهُ
ﲥ
مَا
ﲦ
بَالُ
ﲧ
ٱلنِّسۡوَةِ
ﲨ
ٱلَّٰتِي
ﲩ
قَطَّعۡنَ
ﲪ
أَيۡدِيَهُنَّۚ
ﲫﲬ
إِنَّ
ﲭ
رَبِّي
ﲮ
بِكَيۡدِهِنَّ
ﲯ
عَلِيمٞ
ﲰ
٥٠
ﲱ
国王说：你们带他来见我吧！当使者到来的时候，他说：请你回去问问你的主人，曾经把自己的手割伤了的那些妇女，现在是怎样的？我的主是全知她们的诡计的。
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ
] كاتێك پاشا لێكدانهوهی خهونهكهی بیست سهرسام بوو پێى و وتى: بڕۆن یوسفم -
صلی الله علیه وسلم
- بۆ بێنن [
فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ
] كاتێك نێردراوی پاشا هات بۆ لای یوسف -
صلی الله علیه وسلم
- [
قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ
] یوسف -
صلی الله علیه وسلم
- نههاته دهرهوه له بهندینخانهكهو فهرمووی: بگهڕێرهوه بۆ لای پاشاكهت پرسیاری لێ بكه ڕووداو و بهسهرهاتی ئهو ئافرهتانهی كه دهستی خۆیان بڕی چی بوو؟ (پێغهمبهر -
صلی الله علیه وسلم
- فهرمووى: ئهگهر من بوومایه ئهوهندهى یوسف -
صلی الله علیه وسلم
- له بهندینخانه بمامایاتهوه ئهوا وهڵامى نێردراوهكهم دهدایهوهو دههاتمه دهرهوه) [
إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ (٥٠)
] به دڵنیایى پهروهردگارم زۆر زانایه بهنهخشهو فڕوفێڵ و پیلانی ئهوان.