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经注: Yusuf 12:50
Yusuf
50
12:50
وقال الملك ايتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم ٥٠
وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱئْتُونِى بِهِۦ ۖ فَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسْـَٔلْهُ مَا بَالُ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّـٰتِى قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ۚ إِنَّ رَبِّى بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌۭ ٥٠
وَقَالَ
ﲙ
ٱلۡمَلِكُ
ﲚ
ٱئۡتُونِي
ﲛ
بِهِۦۖ
ﲜﲝ
فَلَمَّا
ﲞ
جَآءَهُ
ﲟ
ٱلرَّسُولُ
ﲠ
قَالَ
ﲡ
ٱرۡجِعۡ
ﲢ
إِلَىٰ
ﲣ
رَبِّكَ
ﲤ
فَسۡـَٔلۡهُ
ﲥ
مَا
ﲦ
بَالُ
ﲧ
ٱلنِّسۡوَةِ
ﲨ
ٱلَّٰتِي
ﲩ
قَطَّعۡنَ
ﲪ
أَيۡدِيَهُنَّۚ
ﲫﲬ
إِنَّ
ﲭ
رَبِّي
ﲮ
بِكَيۡدِهِنَّ
ﲯ
عَلِيمٞ
ﲰ
٥٠
ﲱ
国王说：你们带他来见我吧！当使者到来的时候，他说：请你回去问问你的主人，曾经把自己的手割伤了的那些妇女，现在是怎样的？我的主是全知她们的诡计的。
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السعدي Al-Sa'di
يقول تعالى:
{ وَقَالَ الْمَلِكُ }
لمن عنده
{ ائْتُونِي بِهِ }
أي: بيوسف عليه السلام، بأن يخرجوه من السجن ويحضروه إليه، فلما جاء يوسف الرسول وأمره بالحضور عند الملك، امتنع عن المبادرة إلى الخروج، حتى تتبين براءته التامة، وهذا من صبره وعقله ورأيه التام. فـ
{ قَالَ }
للرسول:
{ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ }
يعني به الملك.
{ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ }
أي: اسأله ما شأنهن وقصتهن، فإن أمرهن ظاهر متضح
{ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ }
.