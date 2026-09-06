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经注: Yusuf 12:49
Yusuf
49
12:49
ثم ياتي من بعد ذالك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون ٤٩
ثُمَّ يَأْتِى مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ عَامٌۭ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ٤٩
ثُمَّ
ﲍ
يَأۡتِي
ﲎ
مِنۢ
ﲏ
بَعۡدِ
ﲐ
ذَٰلِكَ
ﲑ
عَامٞ
ﲒ
فِيهِ
ﲓ
يُغَاثُ
ﲔ
ٱلنَّاسُ
ﲕ
وَفِيهِ
ﲖ
يَعۡصِرُونَ
ﲗ
٤٩
ﲘ
此后，将有一个丰年。人们在那一年中要得雨水，要榨葡萄酿酒。
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
«Kisha utakuja, baada ya myaka hii ya chaka, mwaka ambapo watu watanyeshezewa mvua, na hivyo basi Mwenyezi Mungu, Aliyetukuka, Awaondolee shida, hapo wakamue matunda kwa wingi wa mavuno na neema.»