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经注: Yusuf 12:49
Yusuf
49
12:49
ثم ياتي من بعد ذالك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون ٤٩
ثُمَّ يَأْتِى مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ عَامٌۭ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ٤٩
ثُمَّ
ﲍ
يَأۡتِي
ﲎ
مِنۢ
ﲏ
بَعۡدِ
ﲐ
ذَٰلِكَ
ﲑ
عَامٞ
ﲒ
فِيهِ
ﲓ
يُغَاثُ
ﲔ
ٱلنَّاسُ
ﲕ
وَفِيهِ
ﲖ
يَعۡصِرُونَ
ﲗ
٤٩
ﲘ
此后，将有一个丰年。人们在那一年中要得雨水，要榨葡萄酿酒。
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基拉特
圣训
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العربية
Tafsir Muyassar
ثم يأتي من بعد هذه السنين المجدبة عام يغاث فيه الناس بالمطر، فيرفع الله تعالى عنهم الشدة، ويعصرون فيه الثمار من كثرة الخِصْب والنماء.