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经注: Yusuf 12:48
Yusuf
48
12:48
ثم ياتي من بعد ذالك سبع شداد ياكلن ما قدمتم لهن الا قليلا مما تحصنون ٤٨
ثُمَّ يَأْتِى مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ سَبْعٌۭ شِدَادٌۭ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًۭا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ٤٨
ثُمَّ
ﱽ
يَأۡتِي
ﱾ
مِنۢ
ﱿ
بَعۡدِ
ﲀ
ذَٰلِكَ
ﲁ
سَبۡعٞ
ﲂ
شِدَادٞ
ﲃ
يَأۡكُلۡنَ
ﲄ
مَا
ﲅ
قَدَّمۡتُمۡ
ﲆ
لَهُنَّ
ﲇ
إِلَّا
ﲈ
قَلِيلٗا
ﲉ
مِّمَّا
ﲊ
تُحۡصِنُونَ
ﲋ
٤٨
ﲌ
此后，将有七个荒年，来把你们所预备的麦子吃光了，只剩得你们所储藏的少量麦子。
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基拉特
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العربية
Tafsir Muyassar
ثم يأتي بعد هذه السنين الخِصْبة سبع سنين شديدة الجَدْب، يأكل أهلها كل ما ادَّخرتم لهن من قبل، إلا قليلا مما تحفظونه وتدَّخرونه ليكون بذورًا للزراعة.