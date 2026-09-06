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经注: Yusuf 12:47
Yusuf
47
12:47
قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تاكلون ٤٧
قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًۭا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِى سُنۢبُلِهِۦٓ إِلَّا قَلِيلًۭا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ٤٧
قَالَ
ﱮ
تَزۡرَعُونَ
ﱯ
سَبۡعَ
ﱰ
سِنِينَ
ﱱ
دَأَبٗا
ﱲ
فَمَا
ﱳ
حَصَدتُّمۡ
ﱴ
فَذَرُوهُ
ﱵ
فِي
ﱶ
سُنۢبُلِهِۦٓ
ﱷ
إِلَّا
ﱸ
قَلِيلٗا
ﱹ
مِّمَّا
ﱺ
تَأۡكُلُونَ
ﱻ
٤٧
ﱼ
他说：你们要连种七年，凡你们所收获的麦子，都让它存在穗子上，只把你们所吃的少量的麦子打下来。
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。