登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
经注: Yusuf 12:47
Yusuf
47
12:47
قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تاكلون ٤٧
قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًۭا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِى سُنۢبُلِهِۦٓ إِلَّا قَلِيلًۭا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ٤٧
قَالَ
ﱮ
تَزۡرَعُونَ
ﱯ
سَبۡعَ
ﱰ
سِنِينَ
ﱱ
دَأَبٗا
ﱲ
فَمَا
ﱳ
حَصَدتُّمۡ
ﱴ
فَذَرُوهُ
ﱵ
فِي
ﱶ
سُنۢبُلِهِۦٓ
ﱷ
إِلَّا
ﱸ
قَلِيلٗا
ﱹ
مِّمَّا
ﱺ
تَأۡكُلُونَ
ﱻ
٤٧
ﱼ
他说：你们要连种七年，凡你们所收获的麦子，都让它存在穗子上，只把你们所吃的少量的麦子打下来。
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{لێكدانەوەی خەونەكەی پاشا} [
قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا
] یوسف -
صلی الله علیه وسلم
- سهرزهنشتى نهكرد كه بۆچى منت له یاد كرد بهڵكو خهونهكهى بۆ لێكدایهوهو فهرمووی: حهوت ساڵی یهك له دوای یهك ئێوه كشتوكاڵ ئهكهن [
فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ
] ئهوهی كه بهرههمی دێنن ئهوه لهناو گوڵه گهنمهكاندا بیهێڵنهوهو لێكی جیا مهكهنهوه بۆ ئهوهی تێكنهچێت [
إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ (٤٧)
] تهنها كهمێك نهبێ لهوهی كه ئهیخۆن، واته: لێكدانهوهى خهوهكهی بهوه بۆیان كرد حهوت مانگا قهڵهوهكه به حهوت ساڵ كه پیت و بهرهكهت ئهبێ، وه حهوت مانگا لاوازهكه به حهوت ساڵ كه وشكهساڵی و نهبوونی ئهبێت.