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经注: Yusuf 12:47
Yusuf
47
12:47
قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تاكلون ٤٧
قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًۭا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِى سُنۢبُلِهِۦٓ إِلَّا قَلِيلًۭا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ٤٧
قَالَ
ﱮ
تَزۡرَعُونَ
ﱯ
سَبۡعَ
ﱰ
سِنِينَ
ﱱ
دَأَبٗا
ﱲ
فَمَا
ﱳ
حَصَدتُّمۡ
ﱴ
فَذَرُوهُ
ﱵ
فِي
ﱶ
سُنۢبُلِهِۦٓ
ﱷ
إِلَّا
ﱸ
قَلِيلٗا
ﱹ
مِّمَّا
ﱺ
تَأۡكُلُونَ
ﱻ
٤٧
ﱼ
他说：你们要连种七年，凡你们所收获的麦子，都让它存在穗子上，只把你们所吃的少量的麦子打下来。
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基拉特
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العربية
السعدي Al-Sa'di
فعبر يوسف، السبع البقرات السمان والسبع السنبلات الخضر، بأنهن سبع سنين مخصبات، والسبع البقرات العجاف، والسبع السنبلات اليابسات، بأنهن سنين مجدبات، ولعل وجه ذلك - والله أعلم - أن الخصب والجدب لما كان الحرث مبنيا عليه، وأنه إذا حصل الخصب قويت الزروع والحروث، وحسن منظرها، وكثرت غلالها، والجدب بالعكس من ذلك. وكانت البقر هي التي تحرث عليها الأرض، وتسقى عليها الحروث في الغالب، والسنبلات هي أعظم الأقوات وأفضلها، عبرها بذلك، لوجود المناسبة، فجمع لهم في تأويلها بين التعبير والإشارة لما يفعلونه، ويستعدون به من التدبير في سني الخصب،
إلى سني الجدب فقال:
{ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا }
أي: متتابعات.
{ فَمَا حَصَدْتُمْ }
من تلك الزروع
{ فَذَرُوهُ }
أي: اتركوه
{ فِي سُنْبُلِهِ }
لأنه أبقى له وأبعد من الالتفات إليه
{ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ }
أي: دبروا أيضا أكلكم في هذه السنين الخصبة، وليكن قليلا، ليكثر ما تدخرون ويعظم نفعه ووقعه.