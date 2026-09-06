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经注: Yusuf 12:46
Yusuf
46
12:46
يوسف ايها الصديق افتنا في سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر يابسات لعلي ارجع الى الناس لعلهم يعلمون ٤٦
يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِى سَبْعِ بَقَرَٰتٍۢ سِمَانٍۢ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌۭ وَسَبْعِ سُنۢبُلَـٰتٍ خُضْرٍۢ وَأُخَرَ يَابِسَـٰتٍۢ لَّعَلِّىٓ أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ٤٦
يُوسُفُ
ﱗ
أَيُّهَا
ﱘ
ٱلصِّدِّيقُ
ﱙ
أَفۡتِنَا
ﱚ
فِي
ﱛ
سَبۡعِ
ﱜ
بَقَرَٰتٖ
ﱝ
سِمَانٖ
ﱞ
يَأۡكُلُهُنَّ
ﱟ
سَبۡعٌ
ﱠ
عِجَافٞ
ﱡ
وَسَبۡعِ
ﱢ
سُنۢبُلَٰتٍ
ﱣ
خُضۡرٖ
ﱤ
وَأُخَرَ
ﱥ
يَابِسَٰتٖ
ﱦ
لَّعَلِّيٓ
ﱧ
أَرۡجِعُ
ﱨ
إِلَى
ﱩ
ٱلنَّاسِ
ﱪ
لَعَلَّهُمۡ
ﱫ
يَعۡلَمُونَ
ﱬ
٤٦
ﱭ
优素福，忠实的人呀！请你为我们圆圆这个梦，七头胖黄牛，被七头瘦黄牛吃掉了，又有七穗青麦子，和七穗乾麦子。我好回去告诉人们，让他们知道这个梦 的意义。
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Tafsir Muyassar
وعندما وصل الرجل إلى يوسف قال له:
يوسف أيها الصديق فسِّر لنا رؤيا مَن رأى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع بقرات هزيلات، ورأى سبع سنبلات خضر وأخر يابسات; لعلي أرجع إلى الملك وأصحابه فأخبرهم; ليعلموا تأويل ما سألتك عنه، وليعلموا مكانتك وفضلك.