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经注: Yusuf 12:44
Yusuf
44
12:44
قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين ٤٤
قَالُوٓا۟ أَضْغَـٰثُ أَحْلَـٰمٍۢ ۖ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَحْلَـٰمِ بِعَـٰلِمِينَ ٤٤
قَالُوٓاْ
ﱁ
أَضۡغَٰثُ
ﱂ
أَحۡلَٰمٖۖ
ﱃﱄ
وَمَا
ﱅ
نَحۡنُ
ﱆ
بِتَأۡوِيلِ
ﱇ
ٱلۡأَحۡلَٰمِ
ﱈ
بِعَٰلِمِينَ
ﱉ
٤٤
ﱊ
他们说：这是一个噩梦，而且我们不会圆梦。
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基拉特
圣训
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Wakasema, «Ndoto yako hii ni mchanganyiko wa ndoto usiokuwa na tafsiri, na sisi hatukuwa ni wenye ujuzi kuagua ndoto namna hii.»