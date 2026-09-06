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经注: Yusuf 12:43
Yusuf
43
12:43
وقال الملك اني ارى سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر يابسات يا ايها الملا افتوني في روياي ان كنتم للرويا تعبرون ٤٣
وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّىٓ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَٰتٍۢ سِمَانٍۢ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌۭ وَسَبْعَ سُنۢبُلَـٰتٍ خُضْرٍۢ وَأُخَرَ يَابِسَـٰتٍۢ ۖ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِى فِى رُءْيَـٰىَ إِن كُنتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ ٤٣
وَقَالَ
ﲴ
ٱلۡمَلِكُ
ﲵ
إِنِّيٓ
ﲶ
أَرَىٰ
ﲷ
سَبۡعَ
ﲸ
بَقَرَٰتٖ
ﲹ
سِمَانٖ
ﲺ
يَأۡكُلُهُنَّ
ﲻ
سَبۡعٌ
ﲼ
عِجَافٞ
ﲽ
وَسَبۡعَ
ﲾ
سُنۢبُلَٰتٍ
ﲿ
خُضۡرٖ
ﳀ
وَأُخَرَ
ﳁ
يَابِسَٰتٖۖ
ﳂﳃ
يَٰٓأَيُّهَا
ﳄ
ٱلۡمَلَأُ
ﳅ
أَفۡتُونِي
ﳆ
فِي
ﳇ
رُءۡيَٰيَ
ﳈ
إِن
ﳉ
كُنتُمۡ
ﳊ
لِلرُّءۡيَا
ﳋ
تَعۡبُرُونَ
ﳌ
٤٣
ﳍ
国王说：我确已梦见七头胖黄牛，被七头瘦黄牛吃掉了，又梦见七穗青麦子，和七穗乾麦子。侍从们呀！你们替我圆圆这个梦。如果你们是会圆梦的人。
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基拉特
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Tafsir Muyassar
وقال الملك:
إني رأيت في منامي سبع بقرات سمان، يأكلهن سبع بقرات نحيلات من الهُزال، ورأيت سبع سنبلات خضر، وسبع سنبلات يابسات، يا أيها السادة والكبراء أخبروني عن هذه الرؤيا، إن كنتم للرؤيا تُفَسِّرون.