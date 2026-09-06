登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
经注: Yusuf 12:42
Yusuf
42
12:42
وقال للذي ظن انه ناج منهما اذكرني عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين ٤٢
وَقَالَ لِلَّذِى ظَنَّ أَنَّهُۥ نَاجٍۢ مِّنْهُمَا ٱذْكُرْنِى عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَىٰهُ ٱلشَّيْطَـٰنُ ذِكْرَ رَبِّهِۦ فَلَبِثَ فِى ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ٤٢
وَقَالَ
ﲡ
لِلَّذِي
ﲢ
ظَنَّ
ﲣ
أَنَّهُۥ
ﲤ
نَاجٖ
ﲥ
مِّنۡهُمَا
ﲦ
ٱذۡكُرۡنِي
ﲧ
عِندَ
ﲨ
رَبِّكَ
ﲩ
فَأَنسَىٰهُ
ﲪ
ٱلشَّيۡطَٰنُ
ﲫ
ذِكۡرَ
ﲬ
رَبِّهِۦ
ﲭ
فَلَبِثَ
ﲮ
فِي
ﲯ
ٱلسِّجۡنِ
ﲰ
بِضۡعَ
ﲱ
سِنِينَ
ﲲ
٤٢
ﲳ
他对两人中预料将会获释的人说：请你在你主人面前替我申冤。但恶魔使他忘记在他主人面前替优素福申冤，以至他在监里坐了几年。
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。