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经注: Yusuf 12:40
Yusuf
40
12:40
ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم واباوكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذالك الدين القيم ولاكن اكثر الناس لا يعلمون ٤٠
مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِۦٓ إِلَّآ أَسْمَآءًۭ سَمَّيْتُمُوهَآ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَـٰنٍ ۚ إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّآ إِيَّاهُ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٤٠
مَا
ﱨ
تَعۡبُدُونَ
ﱩ
مِن
ﱪ
دُونِهِۦٓ
ﱫ
إِلَّآ
ﱬ
أَسۡمَآءٗ
ﱭ
سَمَّيۡتُمُوهَآ
ﱮ
أَنتُمۡ
ﱯ
وَءَابَآؤُكُم
ﱰ
مَّآ
ﱱ
أَنزَلَ
ﱲ
ٱللَّهُ
ﱳ
بِهَا
ﱴ
مِن
ﱵ
سُلۡطَٰنٍۚ
ﱶﱷ
إِنِ
ﱸ
ٱلۡحُكۡمُ
ﱹ
إِلَّا
ﱺ
لِلَّهِ
ﱻ
أَمَرَ
ﱼ
أَلَّا
ﱽ
تَعۡبُدُوٓاْ
ﱾ
إِلَّآ
ﱿ
إِيَّاهُۚ
ﲀﲁ
ذَٰلِكَ
ﲂ
ٱلدِّينُ
ﲃ
ٱلۡقَيِّمُ
ﲄ
وَلَٰكِنَّ
ﲅ
أَكۡثَرَ
ﲆ
ٱلنَّاسِ
ﲇ
لَا
ﲈ
يَعۡلَمُونَ
ﲉ
٤٠
ﲊ
你们舍真主而崇拜的，只是你们和你们的祖先所定的一些（偶像的）名称，真主并未加以证实，一切判决只归真主。他命令你们只崇拜他。这才是正教。但世人大半不知道。
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基拉特
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العربية
Tafsir Muyassar
ما تعبدون من دون الله إلا أسماءً لا معاني وراءها، جعلتموها أنتم وآباؤكم أربابًا جهلا منكم وضلالا، ما أنزل الله من حجة أو برهان على صحتها، ما الحكم الحق إلا لله تعالى وحده، لا شريك له، أمر ألا تنقادوا ولا تخضعوا لغيره، وأن تعبدوه وحده، وهذا هو الدين القيم الذي لا عوج فيه، ولكن أكثر الناس يجهلون ذلك، فلا يعلمون حقيقته.