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经注: Yusuf 12:39
Yusuf
39
12:39
يا صاحبي السجن اارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار ٣٩
يَـٰصَـٰحِبَىِ ٱلسِّجْنِ ءَأَرْبَابٌۭ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ ٱللَّهُ ٱلْوَٰحِدُ ٱلْقَهَّارُ ٣٩
يَٰصَٰحِبَيِ
ﱞ
ٱلسِّجۡنِ
ﱟ
ءَأَرۡبَابٞ
ﱠ
مُّتَفَرِّقُونَ
ﱡ
خَيۡرٌ
ﱢ
أَمِ
ﱣ
ٱللَّهُ
ﱤ
ٱلۡوَٰحِدُ
ﱥ
ٱلۡقَهَّارُ
ﱦ
٣٩
ﱧ
两位难友啊！是许多涣散的主宰更好呢？还是独一万能的真主更好呢？
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基拉特
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Yūsuf akaendelea kusema kuwaambia vijana wawili waliokuwa na yeye jela, «Je, kuwaabudu waungu walioumbwa wa aina mbalimbali ni bora au ni kumuabudu Mwenyezi Mungu Aliye Mmoja, Mwenye kutendesha nguvu?