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经注: Yusuf 12:38
Yusuf
38
12:38
واتبعت ملة ابايي ابراهيم واسحاق ويعقوب ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء ذالك من فضل الله علينا وعلى الناس ولاكن اكثر الناس لا يشكرون ٣٨
وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِىٓ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْحَـٰقَ وَيَعْقُوبَ ۚ مَا كَانَ لَنَآ أَن نُّشْرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَىْءٍۢ ۚ ذَٰلِكَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ٣٨
وَٱتَّبَعۡتُ
ﱁ
مِلَّةَ
ﱂ
ءَابَآءِيٓ
ﱃ
إِبۡرَٰهِيمَ
ﱄ
وَإِسۡحَٰقَ
ﱅ
وَيَعۡقُوبَۚ
ﱆﱇ
مَا
ﱈ
كَانَ
ﱉ
لَنَآ
ﱊ
أَن
ﱋ
نُّشۡرِكَ
ﱌ
بِٱللَّهِ
ﱍ
مِن
ﱎ
شَيۡءٖۚ
ﱏﱐ
ذَٰلِكَ
ﱑ
مِن
ﱒ
فَضۡلِ
ﱓ
ٱللَّهِ
ﱔ
عَلَيۡنَا
ﱕ
وَعَلَى
ﱖ
ٱلنَّاسِ
ﱗ
وَلَٰكِنَّ
ﱘ
أَكۡثَرَ
ﱙ
ٱلنَّاسِ
ﱚ
لَا
ﱛ
يَشۡكُرُونَ
ﱜ
٣٨
ﱝ
我遵循我的祖先--易卜拉欣、易司哈格、叶尔孤白的宗教。我们不该以任何物配真主，这是真主施于我们和世人的恩惠，但世人大半不感谢。
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Al-Sa'di
Йусуф разъяснил суть религии своих отцов Ибрахима, Исхака и Йакуба и сказал: «Мы не поклоняемся никому, кроме Аллаха. Мы исповедуем единобожие и искренне поклоняемся одному Господу. Эта религия является Божьей милостью и добродетелью по отношению к нам и всем верующим, которые следуют нашим путем. Мусульманская вера и правая религия являются величайшей из всех милостей, которыми Аллах одарил Своих рабов. Если человек принимает эту милость и покоряется этой религии, то он обретает славный удел и великое достоинство. Однако большинство людей отказывается благодарить Аллаха. Им оказывают милость, но они не принимают ее и не выполняют своих обязанностей перед Аллахом». Совершенно очевидно, что такими словами святой пророк призывал юношей встать на его путь. Он был убежден в том, что они относились к нему с почтением и уважением. Они были готовы признать его своим учителем и наставником. И поэтому он поведал им о великой милости, которой облагодетельствовал его Аллах. Он поведал о том, что отрекся от многобожия и идолопоклонства и последовал по стопам своих праведных предков. Этот путь сделал его таким, каким его увидели юноши в темнице, и он предложил им последовать этим путем. А затем он открыто призвал их отказаться от поклонения языческим богам и сказал: