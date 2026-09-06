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经注: Yusuf 12:38
Yusuf
38
12:38
واتبعت ملة ابايي ابراهيم واسحاق ويعقوب ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء ذالك من فضل الله علينا وعلى الناس ولاكن اكثر الناس لا يشكرون ٣٨
وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِىٓ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْحَـٰقَ وَيَعْقُوبَ ۚ مَا كَانَ لَنَآ أَن نُّشْرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَىْءٍۢ ۚ ذَٰلِكَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ٣٨
وَٱتَّبَعۡتُ
ﱁ
مِلَّةَ
ﱂ
ءَابَآءِيٓ
ﱃ
إِبۡرَٰهِيمَ
ﱄ
وَإِسۡحَٰقَ
ﱅ
وَيَعۡقُوبَۚ
ﱆﱇ
مَا
ﱈ
كَانَ
ﱉ
لَنَآ
ﱊ
أَن
ﱋ
نُّشۡرِكَ
ﱌ
بِٱللَّهِ
ﱍ
مِن
ﱎ
شَيۡءٖۚ
ﱏﱐ
ذَٰلِكَ
ﱑ
مِن
ﱒ
فَضۡلِ
ﱓ
ٱللَّهِ
ﱔ
عَلَيۡنَا
ﱕ
وَعَلَى
ﱖ
ٱلنَّاسِ
ﱗ
وَلَٰكِنَّ
ﱘ
أَكۡثَرَ
ﱙ
ٱلنَّاسِ
ﱚ
لَا
ﱛ
يَشۡكُرُونَ
ﱜ
٣٨
ﱝ
我遵循我的祖先--易卜拉欣、易司哈格、叶尔孤白的宗教。我们不该以任何物配真主，这是真主施于我们和世人的恩惠，但世人大半不感谢。
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السعدي Al-Sa'di
{ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ }
ثم فسر تلك الملة بقوله:
{ مَا كَانَ لَنَا }
أي: ما ينبغي ولا يليق بنا
{ أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ }
بل نفرد الله بالتوحيد، ونخلص له الدين والعبادة.
{ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ }
أي: هذا من أفضل مننه وإحسانه وفضله علينا، وعلى من هداه الله كما هدانا، فإنه لا أفضل من منة الله على العباد بالإسلام والدين القويم، فمن قبله وانقاد له فهو حظه، وقد حصل له أكبر النعم وأجل الفضائل.
{ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ }
فلذلك تأتيهم المنة والإحسان، فلا يقبلونها ولا يقومون لله بحقه، وفي هذا من الترغيب للطريق التي هو عليها ما لا يخفى، فإن الفتيين لما تقرر عنده أنهما رأياه بعين التعظيم والإجلال -وأنه محسن معلم- ذكر لهما أن هذه الحالة التي أنا عليها، كلها من فضل الله وإحسانه، حيث منَّ عليَّ بترك الشرك وباتباع ملة آبائه، فبهذا وصلت إلى ما رأيتما، فينبغي لكما أن تسلكا ما سلكت.