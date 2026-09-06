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经注: Yusuf 12:37
Yusuf
37
12:37
قال لا ياتيكما طعام ترزقانه الا نباتكما بتاويله قبل ان ياتيكما ذالكما مما علمني ربي اني تركت ملة قوم لا يومنون بالله وهم بالاخرة هم كافرون ٣٧
قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌۭ تُرْزَقَانِهِۦٓ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِۦ قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُمَا ۚ ذَٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِى رَبِّىٓ ۚ إِنِّى تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍۢ لَّا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْـَٔاخِرَةِ هُمْ كَـٰفِرُونَ ٣٧
قَالَ
ﳄ
لَا
ﳅ
يَأۡتِيكُمَا
ﳆ
طَعَامٞ
ﳇ
تُرۡزَقَانِهِۦٓ
ﳈ
إِلَّا
ﳉ
نَبَّأۡتُكُمَا
ﳊ
بِتَأۡوِيلِهِۦ
ﳋ
قَبۡلَ
ﳌ
أَن
ﳍ
يَأۡتِيَكُمَاۚ
ﳎﳏ
ذَٰلِكُمَا
ﳐ
مِمَّا
ﳑ
عَلَّمَنِي
ﳒ
رَبِّيٓۚ
ﳓﳔ
إِنِّي
ﳕ
تَرَكۡتُ
ﳖ
مِلَّةَ
ﳗ
قَوۡمٖ
ﳘ
لَّا
ﳙ
يُؤۡمِنُونَ
ﳚ
بِٱللَّهِ
ﳛ
وَهُم
ﳜ
بِٱلۡأٓخِرَةِ
ﳝ
هُمۡ
ﳞ
كَٰفِرُونَ
ﳟ
٣٧
ﳠ
他说：无论谁送什么食物给你俩之前，我能告诉你们送的是什么。这是我的主教给我的。有一个民族不信仰真主，不信仰后世，我确已抛弃他们的宗教。
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Rebar Kurdish Tafsir
[
قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا
] فهرمووی: هیچ خواردنێكتان لهلایهن پاشاوه بۆ نایهته ناو بهندینخانهوه ئیلا من پێتان ئهڵێم كه چ خواردنێكتان بۆ دێت پێش ئهوهی كه پێتان بگات، یاخود له خهودا بۆتان نایات ئیلا من پێتان دهڵێم [
ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي
] ئا ئهمه پهروهردگارم فێری كردوم (تا پێیان بڵێ كه من پێغهمبهری خوام و وهحیم بۆ هاتووهو ئهمه سیحرو جادووگهری و فاڵچێتی نیه) [
إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ (٣٧)
] من قهومێكم بهجێ هێشتووه كه ئیمانیان بهخوای گهوره نیه وه ئهوان باوهڕیان به ڕۆژی دوایی نیه.