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经注: Yusuf 12:37
Yusuf
37
12:37
قال لا ياتيكما طعام ترزقانه الا نباتكما بتاويله قبل ان ياتيكما ذالكما مما علمني ربي اني تركت ملة قوم لا يومنون بالله وهم بالاخرة هم كافرون ٣٧
قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌۭ تُرْزَقَانِهِۦٓ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِۦ قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُمَا ۚ ذَٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِى رَبِّىٓ ۚ إِنِّى تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍۢ لَّا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْـَٔاخِرَةِ هُمْ كَـٰفِرُونَ ٣٧
قَالَ
ﳄ
لَا
ﳅ
يَأۡتِيكُمَا
ﳆ
طَعَامٞ
ﳇ
تُرۡزَقَانِهِۦٓ
ﳈ
إِلَّا
ﳉ
نَبَّأۡتُكُمَا
ﳊ
بِتَأۡوِيلِهِۦ
ﳋ
قَبۡلَ
ﳌ
أَن
ﳍ
يَأۡتِيَكُمَاۚ
ﳎﳏ
ذَٰلِكُمَا
ﳐ
مِمَّا
ﳑ
عَلَّمَنِي
ﳒ
رَبِّيٓۚ
ﳓﳔ
إِنِّي
ﳕ
تَرَكۡتُ
ﳖ
مِلَّةَ
ﳗ
قَوۡمٖ
ﳘ
لَّا
ﳙ
يُؤۡمِنُونَ
ﳚ
بِٱللَّهِ
ﳛ
وَهُم
ﳜ
بِٱلۡأٓخِرَةِ
ﳝ
هُمۡ
ﳞ
كَٰفِرُونَ
ﳟ
٣٧
ﳠ
他说：无论谁送什么食物给你俩之前，我能告诉你们送的是什么。这是我的主教给我的。有一个民族不信仰真主，不信仰后世，我确已抛弃他们的宗教。
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Yūsuf aliwaambia, «Hamtajiwa na riziki ya chakula kwa namna yoyote ile, isipokuwa mimi nitawapa tafsiri yake kabla ya kuwajia. Tafsiri hiyo nitakayowapa nyinyi wawili ni miongoni mwa yale niliyofundishwa na Mola wangu. Mimi nimemuamini na nimemtakasia ibada na nimejiepusha na dini ya wasiomuamini Mwenyezi Mungu wala kuamini kufufuliwa na kuhesabiwa.