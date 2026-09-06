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经注: Yusuf 12:37
Yusuf
37
12:37
قال لا ياتيكما طعام ترزقانه الا نباتكما بتاويله قبل ان ياتيكما ذالكما مما علمني ربي اني تركت ملة قوم لا يومنون بالله وهم بالاخرة هم كافرون ٣٧
قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌۭ تُرْزَقَانِهِۦٓ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِۦ قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُمَا ۚ ذَٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِى رَبِّىٓ ۚ إِنِّى تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍۢ لَّا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْـَٔاخِرَةِ هُمْ كَـٰفِرُونَ ٣٧
قَالَ
ﳄ
لَا
ﳅ
يَأۡتِيكُمَا
ﳆ
طَعَامٞ
ﳇ
تُرۡزَقَانِهِۦٓ
ﳈ
إِلَّا
ﳉ
نَبَّأۡتُكُمَا
ﳊ
بِتَأۡوِيلِهِۦ
ﳋ
قَبۡلَ
ﳌ
أَن
ﳍ
يَأۡتِيَكُمَاۚ
ﳎﳏ
ذَٰلِكُمَا
ﳐ
مِمَّا
ﳑ
عَلَّمَنِي
ﳒ
رَبِّيٓۚ
ﳓﳔ
إِنِّي
ﳕ
تَرَكۡتُ
ﳖ
مِلَّةَ
ﳗ
قَوۡمٖ
ﳘ
لَّا
ﳙ
يُؤۡمِنُونَ
ﳚ
بِٱللَّهِ
ﳛ
وَهُم
ﳜ
بِٱلۡأٓخِرَةِ
ﳝ
هُمۡ
ﳞ
كَٰفِرُونَ
ﳟ
٣٧
ﳠ
他说：无论谁送什么食物给你俩之前，我能告诉你们送的是什么。这是我的主教给我的。有一个民族不信仰真主，不信仰后世，我确已抛弃他们的宗教。
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基拉特
圣训
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العربية
السعدي Al-Sa'di
فـ
{ قَالَ }
لهما مجيبا لطلبتهما:
{ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا }
أي: فلتطمئن قلوبكما، فإني سأبادر إلى تعبير رؤياكما، فلا يأتيكما غداؤكما، أو عشاؤكما، أول ما يجيء إليكما، إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. ولعل يوسف عليه الصلاة والسلام قصد أن يدعوهما إلى الإيمان في هذه الحال التي بدت حاجتهما إليه، ليكون أنجع لدعوته، وأقبل لهما.
ثم قال:
{ ذَلِكُمَا }
التعبير الذي سأعبره لكما
{ مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي }
أي: هذا من علم الله علمنيه وأحسن إليَّ به، وذلك
{ إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ }
والترك كما يكون للداخل في شيء ثم ينتقل عنه، يكون لمن لم يدخل فيه أصلًا.
فلا يقال:
إن يوسف كان من قبل، على غير ملة إبراهيم.