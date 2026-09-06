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经注: Yusuf 12:36
Yusuf
36
12:36
ودخل معه السجن فتيان قال احدهما اني اراني اعصر خمرا وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه نبينا بتاويله انا نراك من المحسنين ٣٦
وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَيَانِ ۖ قَالَ أَحَدُهُمَآ إِنِّىٓ أَرَىٰنِىٓ أَعْصِرُ خَمْرًۭا ۖ وَقَالَ ٱلْـَٔاخَرُ إِنِّىٓ أَرَىٰنِىٓ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِى خُبْزًۭا تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِنْهُ ۖ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِۦٓ ۖ إِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ٣٦
وَدَخَلَ
ﲤ
مَعَهُ
ﲥ
ٱلسِّجۡنَ
ﲦ
فَتَيَانِۖ
ﲧﲨ
قَالَ
ﲩ
أَحَدُهُمَآ
ﲪ
إِنِّيٓ
ﲫ
أَرَىٰنِيٓ
ﲬ
أَعۡصِرُ
ﲭ
خَمۡرٗاۖ
ﲮﲯ
وَقَالَ
ﲰ
ٱلۡأٓخَرُ
ﲱ
إِنِّيٓ
ﲲ
أَرَىٰنِيٓ
ﲳ
أَحۡمِلُ
ﲴ
فَوۡقَ
ﲵ
رَأۡسِي
ﲶ
خُبۡزٗا
ﲷ
تَأۡكُلُ
ﲸ
ٱلطَّيۡرُ
ﲹ
مِنۡهُۖ
ﲺﲻ
نَبِّئۡنَا
ﲼ
بِتَأۡوِيلِهِۦٓۖ
ﲽﲾ
إِنَّا
ﲿ
نَرَىٰكَ
ﳀ
مِنَ
ﳁ
ٱلۡمُحۡسِنِينَ
ﳂ
٣٦
ﳃ
有两个青年和他一同入狱，这个说：我确已梦见我榨葡萄汁（酿酒）。那个说：我确已梦见我的头上顶著一个大饼，众鸟飞来啄食。请你替我们圆梦，我们的确认为你是行善的。
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基拉特
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Al-Sa'di
Среди заключенных в темницу было двое юношей, которые рассказали Йусуфу свои сновидения. Одному из них приснилось, что он выжимает виноград. А другому приснилось, что у него на голове лежит лепешка, которую клюют птицы. Они сказали: «Истолкуй нам эти сновидения. Мы считаем тебя праведным человеком, потому что ты делаешь добро людям. Поведай нам о смысле этих видений и окажи нам услугу, подобно тому, как ты оказываешь услуги другим». Они упомянули о добродетели Йусуфа для того, чтобы добиться его согласия.