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经注: Yusuf 12:34
Yusuf
34
12:34
فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم ٣٤
فَٱسْتَجَابَ لَهُۥ رَبُّهُۥ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٣٤
فَٱسۡتَجَابَ
ﲌ
لَهُۥ
ﲍ
رَبُّهُۥ
ﲎ
فَصَرَفَ
ﲏ
عَنۡهُ
ﲐ
كَيۡدَهُنَّۚ
ﲑﲒ
إِنَّهُۥ
ﲓ
هُوَ
ﲔ
ٱلسَّمِيعُ
ﲕ
ٱلۡعَلِيمُ
ﲖ
٣٤
ﲗ
他的主就答应了他，并且为他排除了她们的诡计。他确是全聪的，确是全知的。
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Tafsir Muyassar
فاستجاب الله ليوسف دعاءه فصرف عنه ما أرادت منه امرأة العزيز وصواحباتها من معصية الله. إن الله هو السميع لدعاء يوسف، ودعاء كل داع مِن خلقه، العليم بمطلبه وحاجته وما يصلحه، وبحاجة جميع خلقه وما يصلحهم.