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经注: Yusuf 12:34
Yusuf
34
12:34
فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم ٣٤
فَٱسْتَجَابَ لَهُۥ رَبُّهُۥ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٣٤
فَٱسۡتَجَابَ
ﲌ
لَهُۥ
ﲍ
رَبُّهُۥ
ﲎ
فَصَرَفَ
ﲏ
عَنۡهُ
ﲐ
كَيۡدَهُنَّۚ
ﲑﲒ
إِنَّهُۥ
ﲓ
هُوَ
ﲔ
ٱلسَّمِيعُ
ﲕ
ٱلۡعَلِيمُ
ﲖ
٣٤
ﲗ
他的主就答应了他，并且为他排除了她们的诡计。他确是全聪的，确是全知的。
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Al-Qurtubi
قوله تعالى : فاستجاب له ربه لما قال . وإلا تصرف عني كيدهن تعرض للدعاء ، وكأنه قال : اللهم اصرف عني كيدهن ; فاستجاب له دعاءه ، ولطف به وعصمه عن الوقوع في الزنا ." كيدهن " قيل : لأنهن جمع قد راودنه عن نفسه . وقيل : يعني كيد النساء . وقيل : يعني كيد امرأة العزيز ، على ما ذكر في الآية قبل ; والعموم أولى .