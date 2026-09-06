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经注: Yusuf 12:32
Yusuf
32
12:32
قالت فذالكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولين لم يفعل ما امره ليسجنن وليكونا من الصاغرين ٣٢
قَالَتْ فَذَٰلِكُنَّ ٱلَّذِى لُمْتُنَّنِى فِيهِ ۖ وَلَقَدْ رَٰوَدتُّهُۥ عَن نَّفْسِهِۦ فَٱسْتَعْصَمَ ۖ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَآ ءَامُرُهُۥ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًۭا مِّنَ ٱلصَّـٰغِرِينَ ٣٢
قَالَتۡ
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فَذَٰلِكُنَّ
ﱤ
ٱلَّذِي
ﱥ
لُمۡتُنَّنِي
ﱦ
فِيهِۖ
ﱧﱨ
وَلَقَدۡ
ﱩ
رَٰوَدتُّهُۥ
ﱪ
عَن
ﱫ
نَّفۡسِهِۦ
ﱬ
فَٱسۡتَعۡصَمَۖ
ﱭﱮ
وَلَئِن
ﱯ
لَّمۡ
ﱰ
يَفۡعَلۡ
ﱱ
مَآ
ﱲ
ءَامُرُهُۥ
ﱳ
لَيُسۡجَنَنَّ
ﱴ
وَلَيَكُونٗا
ﱵ
مِّنَ
ﱶ
ٱلصَّٰغِرِينَ
ﱷ
٣٢
ﱸ
她说：这就是你们为他而责备我的那个人。我确已勾引他，但他洁身自好。如果他再不听从我的命令，他势必要坐牢，他势必成为自甘下贱的人。
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Tafseer Jalalayn
﴿قَالَتۡ﴾ امْرَأَة الْعَزِيز لَمَّا رَأَتْ مَا حَلَّ بِهِنَّ ﴿فَذَ ٰلِكُنَّ﴾ فَهَذَا هُوَ ﴿ٱلَّذِی لُمۡتُنَّنِی فِیهِۖ﴾ فِي حُبّه بَيَان لِعُذْرِهَا ﴿وَلَقَدۡ رَ ٰوَدتُّهُۥ عَن نَّفۡسِهِۦ فَٱسۡتَعۡصَمَۖ﴾ امْتَنَعَ ﴿وَلَىِٕن لَّمۡ یَفۡعَلۡ مَاۤ ءَامُرُهُۥ﴾ بِهِ ﴿لَیُسۡجَنَنَّ وَلَیَكُونࣰا مِّنَ ٱلصَّـٰغِرِینَ ٣٢﴾ الذَّلِيلِينَ فَقُلْنَ لَهُ أَطِعْ مَوْلَاتك