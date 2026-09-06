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经注: Yusuf 12:31
Yusuf
31
12:31
فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت لهن متكا واتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما راينه اكبرنه وقطعن ايديهن وقلن حاش لله ما هاذا بشرا ان هاذا الا ملك كريم ٣١
فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَـًۭٔا وَءَاتَتْ كُلَّ وَٰحِدَةٍۢ مِّنْهُنَّ سِكِّينًۭا وَقَالَتِ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنَّ ۖ فَلَمَّا رَأَيْنَهُۥٓ أَكْبَرْنَهُۥ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَـٰشَ لِلَّهِ مَا هَـٰذَا بَشَرًا إِنْ هَـٰذَآ إِلَّا مَلَكٌۭ كَرِيمٌۭ ٣١
فَلَمَّا
ﱁ
سَمِعَتۡ
ﱂ
بِمَكۡرِهِنَّ
ﱃ
أَرۡسَلَتۡ
ﱄ
إِلَيۡهِنَّ
ﱅ
وَأَعۡتَدَتۡ
ﱆ
لَهُنَّ
ﱇ
مُتَّكَـٔٗا
ﱈ
وَءَاتَتۡ
ﱉ
كُلَّ
ﱊ
وَٰحِدَةٖ
ﱋ
مِّنۡهُنَّ
ﱌ
سِكِّينٗا
ﱍ
وَقَالَتِ
ﱎ
ٱخۡرُجۡ
ﱏ
عَلَيۡهِنَّۖ
ﱐﱑ
فَلَمَّا
ﱒ
رَأَيۡنَهُۥٓ
ﱓ
أَكۡبَرۡنَهُۥ
ﱔ
وَقَطَّعۡنَ
ﱕ
أَيۡدِيَهُنَّ
ﱖ
وَقُلۡنَ
ﱗ
حَٰشَ
ﱘ
لِلَّهِ
ﱙ
مَا
ﱚ
هَٰذَا
ﱛ
بَشَرًا
ﱜ
إِنۡ
ﱝ
هَٰذَآ
ﱞ
إِلَّا
ﱟ
مَلَكٞ
ﱠ
كَرِيمٞ
ﱡ
٣١
ﱢ
她听到了她们狡猾的流言蜚语，就派人去把她们邀请来，并为她们预备了一桌席，发给她们每人一把小刀，她（对优素福）说：你出去见见她们吧。当她们看见他的时候，她们赞扬了他，（她们都被迷住了），以致餐刀割伤了自己的手。她们说：啊呀！这不是一个凡夫，而是一位高洁的天神。
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Rebar Kurdish Tafsir
[
فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ
] كاتێك ئهمیش قسهی ئافرهتانی شاری بیست ناردی به شوێنیاندا، كه وتراوه: ئهوانیش مهبهستیان ئهوه بووه بههۆی ئهم قسهیهوه بگهنه كۆشك و یوسف ببینن [
وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً
] وه جێگاو خواردنی بۆ ئاماده كردن [
وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينًا
] وه میوهی بۆ دانان و ههر یهكێك لهوانیش چهقۆیهكی دایه دهستیانهوه [
وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ
] ئهو كاته وتی: ئهی یوسف وهره دهرهوه بۆ لایان ( كه ئهمهیش كهمتهرخهمی مێردهكهی بووه كه دووباره یوسفی -
صلی الله علیه وسلم
- لهگهڵ خێزانهكهیدا لهو ماڵهدا هێشتۆتهوه) [
فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ
] كاتێك ئافرهتان یوسفیان بینی زۆر بهلایانهوه گهورهو جوان بوو وه سهریان سوڕما (نیوهی جوانی دونیا به خۆى و دایكی بهخشرابوو) [
وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ
] وه ئاگایان له خۆیان نهماو دهستی خۆیان بڕی (ئافرهتهكه وتى: ئێوه به تهنها بینینێكى واتان بهسهرهات ئیتر بۆ لۆمهى من دهكهن كه لهگهڵیدا دهژیم؟!) [
وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ
] وه وتیان: پاك و مونهززههی بۆ خوای گهوره، یان پهنا بهخواى گهوره [
مَا هَذَا بَشَرًا
] بهڕاستی ئهمه مرۆڤـ نیهو جوانییهكهی بێ وێنهیه [
إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ (٣١)
] ئهمه هیچ شتێك نیه تهنها فریشتهیهكی زۆر جوان و بهڕێز نهبێ.