登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
经注: Yusuf 12:31
Yusuf
31
12:31
فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت لهن متكا واتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما راينه اكبرنه وقطعن ايديهن وقلن حاش لله ما هاذا بشرا ان هاذا الا ملك كريم ٣١
فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَـًۭٔا وَءَاتَتْ كُلَّ وَٰحِدَةٍۢ مِّنْهُنَّ سِكِّينًۭا وَقَالَتِ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنَّ ۖ فَلَمَّا رَأَيْنَهُۥٓ أَكْبَرْنَهُۥ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَـٰشَ لِلَّهِ مَا هَـٰذَا بَشَرًا إِنْ هَـٰذَآ إِلَّا مَلَكٌۭ كَرِيمٌۭ ٣١
فَلَمَّا
ﱁ
سَمِعَتۡ
ﱂ
بِمَكۡرِهِنَّ
ﱃ
أَرۡسَلَتۡ
ﱄ
إِلَيۡهِنَّ
ﱅ
وَأَعۡتَدَتۡ
ﱆ
لَهُنَّ
ﱇ
مُتَّكَـٔٗا
ﱈ
وَءَاتَتۡ
ﱉ
كُلَّ
ﱊ
وَٰحِدَةٖ
ﱋ
مِّنۡهُنَّ
ﱌ
سِكِّينٗا
ﱍ
وَقَالَتِ
ﱎ
ٱخۡرُجۡ
ﱏ
عَلَيۡهِنَّۖ
ﱐﱑ
فَلَمَّا
ﱒ
رَأَيۡنَهُۥٓ
ﱓ
أَكۡبَرۡنَهُۥ
ﱔ
وَقَطَّعۡنَ
ﱕ
أَيۡدِيَهُنَّ
ﱖ
وَقُلۡنَ
ﱗ
حَٰشَ
ﱘ
لِلَّهِ
ﱙ
مَا
ﱚ
هَٰذَا
ﱛ
بَشَرًا
ﱜ
إِنۡ
ﱝ
هَٰذَآ
ﱞ
إِلَّا
ﱟ
مَلَكٞ
ﱠ
كَرِيمٞ
ﱡ
٣١
ﱢ
她听到了她们狡猾的流言蜚语，就派人去把她们邀请来，并为她们预备了一桌席，发给她们每人一把小刀，她（对优素福）说：你出去见见她们吧。当她们看见他的时候，她们赞扬了他，（她们都被迷住了），以致餐刀割伤了自己的手。她们说：啊呀！这不是一个凡夫，而是一位高洁的天神。
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿فَلَمَّا سَمِعَتۡ بِمَكۡرِهِنَّ﴾ غِيبَتهنَّ لَهَا ﴿أَرۡسَلَتۡ إِلَیۡهِنَّ وَأَعۡتَدَتۡ﴾ أعدت ﴿لَهُنَّ مُتَّكَـࣰٔا﴾ طَعَامًا يُقَطَّع بِالسِّكِّينِ لِلِاتِّكَاءِ عِنْده وَهُوَ الْأُتْرُجّ ﴿وَءَاتَتۡ﴾ أَعْطَتْ ﴿كُلَّ وَ ٰحِدَةࣲ مِّنۡهُنَّ سِكِّینࣰا وَقَالَتِ﴾ لِيُوسُف ﴿ٱخۡرُجۡ عَلَیۡهِنَّۖ فَلَمَّا رَأَیۡنَهُۥۤ أَكۡبَرۡنَهُۥ﴾ أَعْظَمْنَهُ ﴿وَقَطَّعۡنَ أَیۡدِیَهُنَّ﴾ بِالسَّكَاكِينِ وَلَمْ يَشْعُرْنَ بِالْأَلَمِ لِشَغْلِ قَلْبهنَّ بِيُوسُف ﴿وَقُلۡنَ حَـٰشَ لِلَّهِ﴾ تَنْزِيهًا لَهُ ﴿مَا هَـٰذَا﴾ أَيْ يُوسُف ﴿بَشَرًا إِنۡ﴾ مَا ﴿هَـٰذَاۤ إِلَّا مَلَكࣱ كَرِیمࣱ ٣١﴾ لِمَا حَوَاهُ مِنْ الْحُسْن الَّذِي لَا يَكُون عَادَة فِي النَّسَمَة الْبَشَرِيَّة وَفِي الْحَدِيث أَنَّهُ أُعْطِيَ شَطْر الْحُسْن