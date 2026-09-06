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经注: Yusuf 12:30
Yusuf
30
12:30
۞ وقال نسوة في المدينة امرات العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها في ضلال مبين ٣٠
۞ وَقَالَ نِسْوَةٌۭ فِى ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ تُرَٰوِدُ فَتَىٰهَا عَن نَّفْسِهِۦ ۖ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ۖ إِنَّا لَنَرَىٰهَا فِى ضَلَـٰلٍۢ مُّبِينٍۢ ٣٠
۞ وَقَالَ
ﳈ ﳉ
نِسۡوَةٞ
ﳊ
فِي
ﳋ
ٱلۡمَدِينَةِ
ﳌ
ٱمۡرَأَتُ
ﳍ
ٱلۡعَزِيزِ
ﳎ
تُرَٰوِدُ
ﳏ
فَتَىٰهَا
ﳐ
عَن
ﳑ
نَّفۡسِهِۦۖ
ﳒﳓ
قَدۡ
ﳔ
شَغَفَهَا
ﳕ
حُبًّاۖ
ﳖﳗ
إِنَّا
ﳘ
لَنَرَىٰهَا
ﳙ
فِي
ﳚ
ضَلَٰلٖ
ﳛ
مُّبِينٖ
ﳜ
٣٠
ﳝ
都城里的一些妇女说：权贵的妻子勾引她的仆人，他迷惑了她，我们认为她 确是在明显的迷误之中的。
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基拉特
圣训
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Habari ziliwafikia wanawake mjini wakaizungumza kuhusu hizo na wakasema kwa njia ya kumpinga mke wa kiongozi, «Mke wa Bwana anajaribu kumtaka mtumwa wake na amwita amjie. Na mapenzi yake yamefikia kwenye ngozi ya moyo wake. Hakika sisi tunamuona yeye kuwa yuko kwenye upotevu waziwazi.