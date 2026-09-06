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经注: Yusuf 12:30
Yusuf
30
12:30
۞ وقال نسوة في المدينة امرات العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها في ضلال مبين ٣٠
۞ وَقَالَ نِسْوَةٌۭ فِى ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ تُرَٰوِدُ فَتَىٰهَا عَن نَّفْسِهِۦ ۖ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ۖ إِنَّا لَنَرَىٰهَا فِى ضَلَـٰلٍۢ مُّبِينٍۢ ٣٠
۞ وَقَالَ
ﳈ ﳉ
نِسۡوَةٞ
ﳊ
فِي
ﳋ
ٱلۡمَدِينَةِ
ﳌ
ٱمۡرَأَتُ
ﳍ
ٱلۡعَزِيزِ
ﳎ
تُرَٰوِدُ
ﳏ
فَتَىٰهَا
ﳐ
عَن
ﳑ
نَّفۡسِهِۦۖ
ﳒﳓ
قَدۡ
ﳔ
شَغَفَهَا
ﳕ
حُبًّاۖ
ﳖﳗ
إِنَّا
ﳘ
لَنَرَىٰهَا
ﳙ
فِي
ﳚ
ضَلَٰلٖ
ﳛ
مُّبِينٖ
ﳜ
٣٠
ﳝ
都城里的一些妇女说：权贵的妻子勾引她的仆人，他迷惑了她，我们认为她 确是在明显的迷误之中的。
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基拉特
圣训
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العربية
السعدي Al-Sa'di
يعني:
أن الخبر اشتهر وشاع في البلد، وتحدث به النسوة فجعلن يلمنها،
ويقلن:
{ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا }
أي: هذا أمر مستقبح، هي امرأة كبيرة القدر، وزوجها كبير القدر، ومع هذا لم تزل تراود فتاها الذي تحت يدها وفي خدمتها عن نفسه،.ومع هذا فإن حبه قد بلغ من قلبها مبلغا عظيما.
{ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا }
أي: وصل حبه إلى شغاف قلبها، وهو باطنه وسويداؤه، وهذا أعظم ما يكون من الحب،
{ إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ }
حيث وجدت منها هذه الحالة التي لا تنبغي منها، وهي حالة تحط قدرها وتضعه عند الناس،