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经注: Yusuf 12:3
Yusuf
3
12:3
نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هاذا القران وان كنت من قبله لمن الغافلين ٣
نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِۦ لَمِنَ ٱلْغَـٰفِلِينَ ٣
نَحۡنُ
ﲠ
نَقُصُّ
ﲡ
عَلَيۡكَ
ﲢ
أَحۡسَنَ
ﲣ
ٱلۡقَصَصِ
ﲤ
بِمَآ
ﲥ
أَوۡحَيۡنَآ
ﲦ
إِلَيۡكَ
ﲧ
هَٰذَا
ﲨ
ٱلۡقُرۡءَانَ
ﲩ
وَإِن
ﲪ
كُنتَ
ﲫ
مِن
ﲬ
قَبۡلِهِۦ
ﲭ
لَمِنَ
ﲮ
ٱلۡغَٰفِلِينَ
ﲯ
٣
ﲰ
我借著启示你这部《古兰经》而告诉你最美的故事，在这以前，你确是疏忽的。
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。