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经注: Yusuf 12:29
Yusuf
29
12:29
يوسف اعرض عن هاذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطيين ٢٩
يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَـٰذَا ۚ وَٱسْتَغْفِرِى لِذَنۢبِكِ ۖ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِـِٔينَ ٢٩
يُوسُفُ
ﲻ
أَعۡرِضۡ
ﲼ
عَنۡ
ﲽ
هَٰذَاۚ
ﲾﲿ
وَٱسۡتَغۡفِرِي
ﳀ
لِذَنۢبِكِۖ
ﳁﳂ
إِنَّكِ
ﳃ
كُنتِ
ﳄ
مِنَ
ﳅ
ٱلۡخَاطِـِٔينَ
ﳆ
٢٩
ﳇ
（又说）：优素福，你避开此事吧！（我的妻子，）你为你的罪过而求饶吧，你原是错误的！
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基拉特
圣训
Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
ثم قال يا ﴿یُوسُفُ أَعۡرِضۡ عَنۡ هَـٰذَاۚ﴾ الْأَمْر وَلَا تَذْكُرهُ لِئَلَّا يَشِيع ﴿وَٱسۡتَغۡفِرِی﴾ يَا زُلَيْخَا ﴿لِذَنۢبِكِۖ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلۡخَاطِـِٔینَ ٢٩﴾ الْآثِمِينَ وَاشْتَهَرَ الْخَبَر وَشَاعَ